Boluspor'da korona virüs şoku - Son Dakika

Boluspor'da korona virüs şoku

06.11.2020 12:09
Boluspor'da korona virüs şoku, System.String[]

TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanında korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanında korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve puan tablosunun 17. sırasında yer alan Boluspor, korona virüs şoku yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Boluspor'da korona virüs şoku

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Futbolcu, Boluspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor'da korona virüs şoku - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti         
11:43
Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı         
11:38
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı         
11:05
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:18:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor'da korona virüs şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei