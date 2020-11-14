Boluspor'da korona virüs vakaları artıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Kırmızı-beyazlı takımda korona virüs tedavisi gören futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı. Bugün yapılan testlerde 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Boluspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan COVİD-19 PCR testi sonucunda 3 futbolcumuz ve 1 sağlık çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 10 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BOLU