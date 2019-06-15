Son Dakika Haberleri: Boluspor'da, Necip Çarıkcı güven tazeledi
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Boluspor'da, Necip Çarıkcı güven tazeledi

1 saat önce

Boluspor'un olağan kongresinde tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Necip Çarıkcı, delegelerin oylarıyla yeniden görece seçildi.

Boluspor'da, Necip Çarıkcı güven tazeledi, System.String[]
Boluspor'un olağan kongresinde tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Necip Çarıkcı, delegelerin oylarıyla yeniden görece seçildi.

Boluspor'un, 30 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen olağan kongresi Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kongreye, delegeler, eski kulüp başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevcut Başkan Necip Çarıkcı'nın tek aday olarak girdiği kongre, eski başkanların kulübün borcu üzerinden yaptıkları konuşmalar gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Başkan Çarıkcı, "Aslında aday olmak istemiyordum. Ama yaptığımız görüşmelerde başka bir adayın çıkmaması üzerine kulübün başkansız kalmaması için aday oldum. 5 saat içerisinde de listemizi yaptık. Bu sene zor bir sene. Zor bir lig. Ekonomik krizin olduğu bir sezondayız. İnşallah eski başkanlarla beraber bu ligde başarı sağlarız. Yeni sezon Boluspor'a hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çarıkcı, delegelerin kullandıkları oylarla 3 yıllığına Boluspor Kulübü'nün başkanı olarak seçildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Spor
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