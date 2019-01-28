Boluspor'da Orhan Kaynak Dönemi

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sözleşme imzaladı.





Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sözleşme imzaladı. Boluspor'da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılmıştı. Bir süredir yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Orhan Kaynak ile anlaşmaya vardı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak ve kulüp yöneticileri katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Bir hafta önce Sait Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Daha sonra Cüneyt Hocamız ve ekibi ile hem Galatasaray maçına hem de Tetiş Yapı Elazığspor maçına çıktık. Öncelikle bu hocalarımıza teşekkür ediyorum. En iyi şekilde bizi temsil ettiler. Dün de Orhan Hocamız ile görüştük. Sezon sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Orhan Hocamız daha önce Süper Lig'de Rıza Çalımbay Hocamız ile görev yaptı. Tetiş Yapı Elazığspor'da şartlar kötü olmasına rağmen bana göre büyük bir başarı gösterdi. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Hocamızın kadrosunda beş yardımcısı var. Kaleci antrenörümüz ise Abdullah Gerz Hocamız olacak. İnşallah Ümraniyespor maçı ile beraber galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Orhan Hocamız Boluspor'a hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.



ORHAN KAYNAK: "UMARIM SÜPER LİG'E ÇIKMA HEDEFİNİ HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRİRİZ"



Süper Lig'e çıkma hedeflerini hep beraber gerçekleştireceklerine dikkat çeken Orhan Kaynak, "Tetiş Yapı Elazığspor'da ilk yedi aylık süreçten sonra, başkanımız Necip Çarıkcı ve yönetim kurulumuz ile birlikte son dört aylık süreç için anlaşmaya vardık. Umarım Süper Lig'e çıkma hedefini hep beraber gerçekleştiririz. Bu tek başına olmuyor tabi ki. Hem bizler, hem oyuncular, hem de taraftarların katkılarıyla olacaktır. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Bunu da futbolcu arkadaşlarımıza hissettirerek sezon sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz. Bu manada hem başkanımıza, hem de yönetim kurulumuza bize güvendikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Boluspor'la sözleşme imzalayan Orhan Kaynak'ın yardımcılıklarına ise Abdullah Gerz, Gökhan Kaynak, Erkan Avseren, Gökay Kavalcı ve Mertcan Ebubekir Cımbılmaz getirildi.



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