Boluspor'da osman özköylü dönemi başladı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da ilk 4 haftada alınan kötü sonuçlar nedeniyle sezon başı anlaşılan Giray Bulak ile dün yollar ayrıldı. Hemen teknik direktör arayışlarına başlayan Boluspor, Osman Özköylü ile anlaştı. Boluspor'un kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Osman Özköylü ve ekibi katıldı. Başkan Necip Çarıkcı, sezona istedikleri gibi başlayamadıkları için hoca değişikliğine gittiklerini anlatarak şunları söyledi:

"Bu sezona yeni bir heyecanla başlamıştık. Tabii 4 haftadan beri alınan sonuçlar başta bizleri, taraftarlarımızı, Bolu halkını üzdü. Bu bizde hiç yaşanmayan bir olaydı. Bugüne kadar böyle kötü bir başlangıç yapmamıştık. Ama takımımızın iyi olduğunu biz bilmekteydik. Giray hocamızla da dün yollarımızı ayırdık. Bazen futbolda bu tip doku uyuşmazlığı oluyor. Bazen teknik heyet, futbolcu sıkıntısı olabiliyor. Biz de hocamıza teşekkür ettik dün. Dün akşam da Osman hocamız da 3-4 kulüp ile devamlı temas halindeydi. Kendisi ile görüştüğümüzde, kendi ifadesiyle de Boluspor takımını tanıyan bir hocamız, takımın kadrosunun kendi oyun sistemine uyduğunu ve Boluspor takımını kendisiyle devamlı görüşüyorduk. Bugüne kadar hocamızın en büyük sıkıntısı çalıştığı futbol takımlarındaki yönetim tarzlarının kendisine uymadığını ve genelde kendi teknik dışında da takımla ilgili sorunlar yaşadığını ama Boluspor hakkında da yıllardan beri bizi tanıdığını, inandığını ve Boluspor kulübünün iyi bir kulüp olduğunu kendisi bilmekteydi. Kendisi de bu konuda bir günde diğer kulüpler olmasına rağmen tercih hakkını bize kullandı. Ben hocama teşekkür ediyorum."

Boluspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Osman Özköylü ise "Dün gerçekten başkanımın da söylediği gibi çok yoğun bir trafik oldu. Erzurumspor ile bir anlaşma yaptık, 'hayırlı olsun' dendi. Daha sonra yaşanan bazı gelişmelerden sonra ben Erzurumspor Kulübü'ne teşekkür ettiğimi, başkanını arayarak affımı istedim. Kısa sürede yaşanan hadiseler beni üzdü, yaraladı. Şampiyonluğunda büyük emeğim olan bir kulübün bana karşı göstermiş olduğu hadiseler hem beni hem ailemi çok fazlasıyla üzdü. Daha sonra başkanımdan bir telefon geldi. Görüştük, geldik, samimi bir ortamda oturduk, güzel bir görüşme yaptık. Anlaşma sağlandı" dedi.

Boluspor'un çok iyi bir kadrosu olduğunu ifade eden Özköylü, "Çok kaliteli oyunculardan oluşan bir kadrosu var. Şanssızlıklar olabiliyor. Başlangıçta iyi olmayabiliyor. Biz devamını iyi getireceğiz. En kısa sürede, bu hafta ile başlayarak bu kötü gidişatı tersine çevirmek istiyoruz. Boluspor'un kadrosu çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Boluspor Kulübü çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. İnanın bunu çok samimi olarak söylüyorum. Boluspor'da çalışmak her zaman güzel olabileceği, düzenli bir kulüp olması, hem ekonomik yapısı, verilen sözlerin yapılması. Burada çalışan futbolcularımızla, hocalarımızla görüştüğümüz zaman bu kulüple alakalı çok güzel sözler söyleniyordu. Ben burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Necip Çarıkcı ve Osman Özköylü sözleşmeye imza attı

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İmzaların atılması

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