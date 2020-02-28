Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti - Son Dakika
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Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Son yılların en kötü sezonunu geçirerek ligin alt sıralarında bulunan Boluspor'da kötü gidişatın faturası Osman Özköylü'ye kesildi. Son 14 maçtır galibiyet alamayan Boluspor'un yönetiminden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Osman Özköylü ligin 5'inci haftasında Boluspor'un başına geçmiş, büyük beklentilere rağmen Boluspor'a istediği çıkışı yaşatamamıştı.


- Bolu
Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Özköylü, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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