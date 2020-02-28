Boluspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Boluspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Boluspor yönetimi, son oynanan Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Teknik Direktör Osman Özköylü ile masaya oturdu.

Boluspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı, System.String[]

Boluspor yönetimi, son oynanan Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Teknik Direktör Osman Özköylü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda karışıklı anlaşılarak Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.


Osman Özköylü, Balıkesirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 
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