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Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun

09.02.2022 19:07

Bir son dakika haberine göre Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnunMurat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "İlk yarıda özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine takviyelerimiz oldu.

Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "İlk yarıda özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine takviyelerimiz oldu. Kadro derinliği açısından iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini arttırdıklarını ifade eden Erginer, "İlk yarıda özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine takviyelerimiz oldu. Sol beke takviye yaptık. Kadro derinliği açısından iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

"KOCAELİ MAÇIYLA BERABER OYUN VE KONUM OLARAK ÜSTÜNE KOYMAK İSTİYORUZ"

Transferlere uzun vadeli bakılmasını isteyen Erginer, "Bu transferlere biraz uzun vadeli bakmak lazım. Seneye belki çok iyi bir Boluspor'un sinyallerini şimdiden verecek. Biz bu sene ikinci yarıya bu transferlerle başladık. Şu an 27 puanı bulduk. Puan marjı çok yüksek. Nerede olabileceğiniz sizin tamamıyla performansınıza bağlı. Biz de bu Kocaeli maçıyla beraber oyun ve konum olarak üstüne koymak istiyoruz. İyi bir seri yakalandığında her şeyin çok çabuk değiştiği bir ligdeyiz. ya da kötü bir seri yakaladığınızda tam tersi olan bir ligdeyiz. Hiçbir maçın kağıt üstünde favorisi yok. Herkesin herkesi yendiği bir lig. Bizim ligin dinamikleri farklı" ifadelerini kullandı. (DHA)

Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun
Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun
Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun
Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun
Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SPOR Boluspor'da Reha Erginer transferlerden memnun - Son Dakika


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