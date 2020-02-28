Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı - Son Dakika Spor

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ü getirdi.

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ü getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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