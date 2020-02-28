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Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı
6 saat önce
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:47
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