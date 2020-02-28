Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı - Son Dakika Spor

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

6 saat önce

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı, System.String[]

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:47 
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