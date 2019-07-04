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Boluspor'da transfer

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'un kalecisi Deniz Kök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'un kalecisi Deniz Kök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ile anlaşmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Ekibimiz 150 takım izledi. Bu takımlardan bir tanesi de bugün anlaşacağımız Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki kardeşimiz Deniz Kök. Bütün umudumuz bu genç futbolcularımızı yavaş yavaş kadroya katmak." şeklinde konuştu.
Türk futboluna ileride iyi bir kaleci kazandırmak istediklerini de vurgulayan Çarıkcı, genç file bekçisine başarılar diledi.
Boluspor'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Deniz Kök, kendisini kanıtlamak istediğini belirtti.
Boluspor'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade eden Deniz, kendisine güvenen Bolusporlu yöneticilere çok teşekkür etti.
Açıklamaların ardından Deniz Kök, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Spor
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