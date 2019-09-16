Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Ümraniyespor hazırlıkları
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Boluspor'da Ümraniyespor hazırlıkları

1 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor'da Ümraniyespor hazırlıkları, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra yarı sahada oynanan oyun ve koşu ile idman sona erdi.

Ligde 1 puan ile 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 21 Eylül Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 14.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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