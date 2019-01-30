Boluspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Boluspor
, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde 31 puanla 8. sırada yer alan ve 2 Şubat Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da Ümraniyespor ile karşılaşacak Boluspor, Karaçayır Mahallesi
'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Orhan Kaynak
yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından sprint ve dar alan çalışması üzerinde durdu.
Kırmızı-beyazlı ekip, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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