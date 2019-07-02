Son Dakika Haberleri: Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde tesislerinde kampa giriyor.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde tesislerinde kampa giriyor.
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımının, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Boluspor, Futbol, Spor
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