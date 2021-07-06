TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde yeni sezon çalışmalarına devam etti.
Isınma ile başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren sabah antrenmanında Bolu ekibi, koordinasyon, mobilizasyon ve stretch çalışması yaptı.
Kırmızı beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beypiliç Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika Spor