Boluspor, Ekol Göz Menemenspor maçına odaklandı - Son Dakika

Boluspor, Ekol Göz Menemenspor maçına odaklandı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçına odaklandıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçına odaklandıklarını bildirdi.

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Gül, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde Ekol Göz Menemenspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmandan önce basın toplantısı düzenledi.

Uzun bir aranın ardından pazar günü ilk maçlarını oynadıklarını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Altınordu maçı da diğer maçlar gibi bizim için önem derecesi yüksek bir maçtı. Maç öncesinde bir puan için geldiklerinin farkındaydık. Sonuç itibarıyla biz de kazanma ve skor yapma üzerine bir oyun planıyla sahaya çıktık. Altınordu'nun oynamasına müsaade etmedik, bizim oynadığımız oyunu kabul etmek zorunda kaldılar. Tek sıkıntımız, ceza sahası içine girmekte problem yaşadık. Sonuç itibarıyla da maç 0-0 berabere bitti. Önümüzdeki maçlar için doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Takımımız istediğimiz pek çok şeyi sahada gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyunu skora yansıtıp sonuç almaya çalışacağız."

Ekol Göz Menemenspor maçına değinen Gül, "Menemenspor, şu an az da olsa play-off iddiası olan bir takım. Ligden kopmuş değiller. Dinamik bir takımları var. Alttan gelen oyuncular, takım içinde çok yer teşkil ediyor. En büyük artıları bu diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar doğru oyun planıyla sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız." diye konuştu.

Ekol Göz Menemenspor maçı hazırlıkları

Bolu ekibi, Ekol Göz Menemenspor maçının hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki antrenman sahasında sürdürdü.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışması yaparak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boluspor, Ekol Göz Menemenspor maçına odaklandı - Son Dakika

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