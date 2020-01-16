Boluspor, Emre Öztürk'ü transfer etti - Son Dakika
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Boluspor, Emre Öztürk'ü transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak İnegölspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Emre Öztürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, Emre Öztürk'ü transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak İnegölspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Emre Öztürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin ikinci yarısı için devam eden transfer çalışmalarında, son olarak İnegölspor forması giyen sol bek oyuncusu Emre Öztürk (27) ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Sivasspor, Manisaspor, Elazığspor, Afjet Afyonspor ve İnegölspor takımlarında forma giyen sol bek oyuncusu Emre Öztürk, sezonun ilk yarısında 12 karşılaşma oynarken, Süper Lig'de 36, TFF 1. Lig'de 106 kez maça çıktı.


Antalya kampının ardından evinde oynayacağı ilk maç olan Osmanlıspor karşılaşmasına hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip kadrosuna yeni kattığı futbolcularla ligde üst sıralarda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Emre Öztürk , İnegölspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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