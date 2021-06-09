Boluspor, Erkam Reşmen'i renklerine bağladı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, defans oyuncusu Erkam Reşmen'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon öncesinde ilk transferini yaptı. Geçen günlerde teknik direktör Reha Erginer ile yola devam etme kararı alan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erkam Reşmen'e hoş geldin diyor, kulübümüz arması ile başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.