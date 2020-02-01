Boluspor - Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Erzurumspor karılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yüksek tempoda bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Bu iyi mücadele için iyi oyun için iki takımı da kutlamak lazım. Gerçekten çok zor şartlarda zor bir mücadele oldu. Ağır bir mücadele oldu. Oyunun temposu son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede oldu. Takımın enerjisi çok üst seviyedeydi. Karşımızdaki takım bence, bu ligin çok üst seviyesinde. Kadro kalitesi var, çok yetenekli oyunculardan kurulu. Beşiktaş'ı 3'er gollü galibiyetlerle yenen güçlü bir takıma karşı oynadık. Bence penaltı çok ağır bir karar. Hakemler biraz kovalasalar her maçta en az 3 tane penaltı çıkar. Yani pozisyonda dikkat edilirse Aykut, İsmail'e doğru yaslanıyor ve kendini bırakıyor. Biz pozisyonu izledik. Yapacak bir şey yok" dedi.



"Rakibe göre daha dezavantajlıydık"



Erzurumspor'un kendilerinden daha avantajlı olduğunu söyleyen Özköylü, "Oyuncuların mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Biz çok yeni bir takımız. 9 tane yeni gelen oyuncumuz var. Daha dün imza atan oyuncumuzu mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyoruz. Geri kalan oyuncularımız takıma her geçen gün adapte oluyorlar. Sakat oyuncularımızın takıma katılması kadro kalite ve derinliğimizi daha da yukarı çıkarıyor. Bunun devamlılık haline getirmemiz gerekiyor. Rakibe göre daha dezavantajlıydık. Onlar 6 aydan beri beraber oynuyor. Bizim onlar karşısında bir adım geride olmamıza neden oldu. Bazı bölümlerde onlardan daha iyi oynadık. Neticede 1 puan ile ayrıldık. Tam hazır olmadığımız dönemde aldığımız 1 puan gerçekten önemli" şeklinde konuştu.



Erzurumspor cephesi



Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, zor bir maç olmasını beklediklerini ve öyle olduğunu kaydederek, "Çok zor bir maç bizi bekliyordu, öyle oldu. Çünkü rakibimiz, ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele ediyor. Kadro yapısı ile daha üst sıralarda olabilecek bir takım. Dolayısı ile maçın zor olacağı ortadaydı. Hem hava durumu hem de saha durumu yüzünden güçlü bir orta saha ile başlayalım dedik. Emrah'ı biraz hamle kullanalım dedik. İkinci yarıda o hamleyi yaptık. İlk yarıda beklemediğimiz kadar kötü oynadık. Kötü mücadele ettik. Bizim takımımızın böyle mücadele etmemesi gerekiyor. İkinci yarı öncesinde arkadaşlarımızla konuştuk, biraz toparladık ama maalesef olmadı. Bugün iyi yapamadık. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Rakibin de var. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Deplasmanda alınan bir puan diyeceğiz. Kupada Trabzonspor ile oynayacağız. Yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BOLU