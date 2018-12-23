Son Dakika Haberleri: Boluspor, Eskişehir'de 1 Puana Razı Oldu

Boluspor, Eskişehir'de 1 Puana Razı Oldu

1 saat önce

- Boluspor, Eskişehir'de 1 puana razı oldu Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Hakem hatalarından dolayı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik kaçırdık"ESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig'in 17.

- Boluspor, Eskişehir'de 1 puana razı oldu
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:
"Hakem hatalarından dolayı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik kaçırdık"

ESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar hakem hatalarından dert yanarak, "Hakemleri hedef göstermiyorum. Belki iyi bir maç yönetildi ama penaltı kararı bana göre çok hatalıydı" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan Boluspor, devre arasına 1 puanla girdi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımın aleyhinde verilen penaltının yanlış olduğuna değinerek, "İki takıma da üst düzey mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman çok iyi bir futbol da oynandı. Bana göre penaltı olmayan bir pozisyonla geriye düştük. Kolay değil çok dinamik bir takımla oynuyoruz. Oyuncularımı verdikleri reaksiyondan dolayı kutluyorum, önemliydi. Sıkışık bir fikstürle oynadık. Mazeret değil bunlar ama ligin son haftalarında böyle dinamik takımla sıkışık bir fikstürde oynamak kolay değil. Geriden dönmek kolay değildi. Galibiyeti de hak ediyorduk belki. Ama son dakikalarda mağlup de olabilirdik. Neticesinde bir puan aldık. Hakem hatalarından dolayı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik kaçırdık. Hakemleri hedef göstermiyorum. Belki iyi bir maç yönetildi ama penaltı kararı bana göre çok hatalıydı" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:39 Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Eskişehir, Boluspor, Spor
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