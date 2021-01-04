Boluspor Eskişehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Eskişehirspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Boluspor'da karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Reha Erginer, "Zor bir periyodu bitirdik, buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik" dedi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor'a konuk oldu. Deplasmandan galibiyetle ayrılan Boluspor, ligin devre arasına 3 puanla girdi. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Zor bir periyodu bitirdik. Bir hafta önce 13 puanımız vardı. Erteleme maçıyla 6 puan alarak istediğimize ulaştığımızı söyleyebilirim. İyi hazırlandık. Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik. İnşallah devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor'u sahada göreceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR