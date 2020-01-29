Boluspor, evinde galibiyete odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor, evinde galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor

Boluspor, evinde galibiyete odaklandı

6 saat önce

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Boluspor, evinde galibiyete odaklandı, System.String[]

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2-2 biten Adana Demirspor maçında aldıkları 1 puanın önemine dikkati çekti.

Bu maçın getirilerine iyi bakmak gerektiğini ifade eden Özköylü, "10 kişi kalmış bir takımın 2-0'dan geriye dönmesi önemli. Hem şanslıydık hem rakip beceriksizdi hem de kalecimiz 3-4 pozisyonda devreye girdi ve bizi ayakta tuttu. 10 kişiyle gelen 2-2'lik beraberlik çok önemli. Bu takımın belki ihtiyacı olan kıvılcımı yakalaması için çok önemli bir maç olabilir." diye konuştu.

Özköylü, bu tempoyu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yansıtmak istediklerini dile getirerek, "Patlama yapmak için böyle bir maça ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçının bu maça pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular şu anda daha moralli, daha öz güvenli. İnşallah tertemiz, güzel bir maç oynar, galip geliriz. O galibiyet alınırsa bu takım çok farklı bir ruh haline bürünecek." ifadelerini kullandı.

"Bu takım bir patlama yapacak. İnşallah bu hafta olacak"

Boluspor taraftarını maça davet eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Artık Bolu'nun ayağa kalkması lazım. Bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Şehrin, bu takımın etrafında birleşmesi gerekiyor. Tribünlerin dolması gerekiyor. Maçın son dakikasına kadar hiçbir olumsuz tepki vermeden, sadece pozitif enerji sağlamaları gerekiyor. O pozitif enerjiye ihtiyacımız var. Umut ediyoruz ki onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz. Artık zamanı geldi, bu takım bir patlama yapacak. İnşallah bu hafta olacak."

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osman Özköylü, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi
G.Saraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı TFF'den AİHM açıklaması Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor, evinde galibiyete odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]