Boluspor Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine bağladı.

Boluspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile opsiyonlu olarak iki yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan, daha sonra Fenerbahçe'de profesyonelliğe geçiş yapan Gümüşkaya, 21 kez milli takım alt yaş gruplarında forma giydi.