Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı - Son Dakika Spor

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, Osman Özköylü ile yapılan görüşmenin ardından bugün yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına giren kırmızı beyazlı ekip, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon son olarak İstanbulspor'da görev yapan teknik adamla kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı. İmza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül'ün yardımcılığını Tamer Avcı, Sinan Paşalı, Yasin Tuncer, Özgür Bayer ve Murat Akarsu yapacak.


Osman Özköylü, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Engin Fırat teknik direktör adayları arasına girdi Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 06:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]