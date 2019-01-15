Son Dakika Haberleri: Boluspor-Galatasaray Maçı İleri Bir Tarihe Ertelendi

Boluspor-Galatasaray Maçı İleri Bir Tarihe Ertelendi

51 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Boluspor-Galatasaray Maçı İleri Bir Tarihe Ertelendi, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor- Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 19.50'de oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, yoğun kar yağışı nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha sonra belirlenecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Boluspor, Spor
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