Boluspor-Galatasaray Maçı İleri Bir Tarihte Oynanacak
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılması planlanan Boluspor-Galatasaray maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte oynanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda yapılması planlanan Boluspor- Galatasaray
maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte oynanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk
Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, karşılaşmanın oynanacağı gün ve başlama saatinin TFF tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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