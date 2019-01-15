Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarına Ertelendi
1 saat önce
- Abdürrahim Albayrak'ın açıklaması Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın değerlendirmesi BOLU - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
- Abdürrahim Albayrak'ın açıklaması Boluspor
kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın değerlendirmesi
BOLU - Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynanması planlanan Boluspor- Galatasaray
maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:20 Kaynak: AA
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