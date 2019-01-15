Son Dakika Haberleri: Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarına Ertelendi

Boluspor-Galatasaray Maçı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarına Ertelendi

1 saat önce

- Abdürrahim Albayrak'ın açıklaması Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın değerlendirmesi BOLU - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

- Abdürrahim Albayrak'ın açıklaması
Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın değerlendirmesi
BOLU - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor- Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Boluspor, Galatasaray, Güncel
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