Boluspor-Galatasaray Maçı Öncesi Statta Kar Temizliği
10 dakika önce
- Boluspor-Galatasaray maçı öncesi statta kar temizliğiBOLU - Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı karla kaplı olan Atatürk Stadyumu'nda temizlik çalışmaları başladı.
- Boluspor- Galatasaray
maçı öncesi statta kar temizliği
BOLU - Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı karla kaplı olan Atatürk
Stadyumu'nda temizlik çalışmaları başladı.
Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası
'nda karşı karşıya gelecek Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu karla kaplandı. Kar
kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Atatürk Stadyumu'nda kar küreme çalışmaları başladı. Kar yağışının devam ettiği kent merkezinde, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:22 Kaynak: İHA
Temizlik İşçisinden Örnek Hareket
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi
Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller