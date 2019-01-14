Boluspor, Galatasaray Maçına Hazır

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, Galatasaray ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.





Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, Galatasaray ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Biz her zaman oynadığımız gibi takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum edeceğiz. İki etaplı bir maç. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz" dedi.



Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İyi bir sonuç bekliyoruz herkes gibi. Hazırlık kampını yeni bitirdik. Orada bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçın provası gibi bir maç yaptık. Buraya geldik. Oradaki hava şartları farklıydı, buradaki daha farklı. İlk maç için elimizden geldiğince iyi bir sonuç alıp, ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Kupa bizim hep hayalimizdi. Ama Galatarasay'ı elersek hedefimiz de olabilir. Onun için de inşallah önemli bir avantaj yakalarız" dedi.



"ÖZEL BİR TEDBİR ALMADIK"



Galatasaray için özel bir tedbir almadıklarını belirten Karafırtınalar, "Biz her zaman oynadığımız gibi takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum edeceğiz. İki etaplı bir maç. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz. Son derece saygı duyuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önemli takımlarından birisiyle oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Bütün şehirde olduğu gibi benim takımımda da tatlı bir heyecan var. Bütün oyuncularım maksimum performans gösterip, elinden ne geliyorsa Bolu için takımımız için en iyisini yapacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - Bolu

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