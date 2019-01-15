Son Dakika Haberleri: Boluspor-Galatasaray Maçının Oynanacağı Stat Karla Kaplandı

Boluspor-Galatasaray Maçının Oynanacağı Stat Karla Kaplandı

42 dakika önce

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.50'de Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı.

Boluspor-Galatasaray Maçının Oynanacağı Stat Karla Kaplandı, System.String[]


ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.50'de Boluspor- Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı. TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi. Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00- 19.00 gibi karar verileceği belirtildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Bolu, Türkiye Kupası, Boluspor, Galatasaray, Spor
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