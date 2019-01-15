Boluspor - Galatasaray Maçının Oynanacağı Stat Karla Kaplandı (2)
59 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı'nda kar yağışı sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda Boluspor
- Galatasaray
maçının oynanacağı Bolu Atatürk
Stadı'nda kar yağışı sürüyor. 19.50'de oynanacak maç öncesi sahanın tamamı karla kaplanırken, kar küreme çalışmaları başlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarının küreme işleminin ardından aynı noktalar yeniden beyaz örtüyle kaplanıyor. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle kar temizleme çalışmaları sürüyor. Stada taraftar alınmaya henüz başlanmadı.
BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI
Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.
ÇARIKCI: "YÜZDE 90 ERTELENEBİLİR"
Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, DHA
muhabirine yaptığını açıklamada, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ancak yağışın bu şekilde devam etmesi halinde maçın yüzde 90 ihtimalle tatil edilebileceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stattan detaylar Kar
küreme çalışmalarından detaylar
Genel detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: DHA
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