Son Dakika Haberleri: Boluspor - Galatasaray Maçının Son Durumu 19.50'de Belli Olacak

Boluspor - Galatasaray Maçının Son Durumu 19.50'de Belli Olacak

1 saat önce

Kar yağışı sürerken saha içinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Boluspor - Galatasaray Maçının Son Durumu 19.50'de Belli Olacak, System.String[]
Kar yağışı sürerken saha içinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar küreme araçlarının temizleme çalışmalarına rağmen sahadan beyaz örtü kalkmadı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, hakem heyeti ve  TFF temsilcileriyle birlikte sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından maçın tatil edilmesiyle ilgili kararın maçın saati olan 19.50'de belli olacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:11 Kaynak: DHA

Kar, Spor
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