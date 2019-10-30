Son Dakika Haberleri: Boluspor gelecekten umutlu
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Boluspor gelecekten umutlu

59 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Daha iyi oynayıp, daha iyi mücadele edip kendimizi geliştirerek iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz.

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Daha iyi oynayıp, daha iyi mücadele edip kendimizi geliştirerek iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, art arda 2 maç kazandıklarını hatırlattı.

Moral ve motivasyon olarak daha iyi durumda olduklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:

"Kazanılan iki maçın moral ve motivasyonu bize gelecek adına umut verdi. Kendi adımıza çok sevinçliyim. Gösterdiğimiz gelişimin hangi seviyeye geldiğini açık ve net olarak görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte amacımız bunu devam ettirmek. Gelişime devam etmek zorundayız. Hala çok eksiğimiz var, bu eksikleri tamamlamak için çok çalışmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçlarda da başarılı sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz çünkü kredimizin olmadığını biliyoruz. Daha iyi oynayıp, daha iyi mücadele edip kendimizi geliştirerek iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

Özköylü, bundan sonraki süreçte en büyük amaçlarının ilk yarı sonunda en yüksek puanı toplamak olduğunu dile getirerek, "Adanaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Milli maç arasında biraz daha kendimizi toparlamak için zamanımız olacak. Kalan süreci nasıl geçireceğimiz konusunu planlamak için bir fırsatımız olacak. Bu gelişimimiz devam ettiği sürece oyuncu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özverili çalışmayla iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum ve iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Osman Özköylü, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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