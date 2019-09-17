Son Dakika Haberleri: Boluspor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı
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Boluspor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

17 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi.

Ligin ilk 4 haftasında sadece bir puan alınmasının ardından Boluspor yönetimi, kulüp başkanı Necip Çarıkcı başkanlığında toplantı yaptı.

Toplantıda teknik direktör Giray Bulak ile de görüşüldü. Görüşme sonucu teknik direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Boluspor yönetimi, hizmetlerinden dolayı Giray Bulak ve antrenörlerine teşekkür ederek, futbol kariyerinde başarılar diledi.

Tesislerden ayrılırken kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yönetici ve futbolcularla vedalaşan Bulak, Boluspor'a 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında başarı dileğinde bulundu.

Boluspor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Giray Bulak, Boluspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:29 Kaynak: AA
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