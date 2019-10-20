Boluspor-Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor'u 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bence 3 puandan daha fazlasını bugün kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

Özköylü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Bu galibiyete sadece 3 puan olarak bakmadıklarına vurgu yapan Özköylü, "Ligin ilk galibiyetini aldık. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Bu hem 3 puan anlamında çok önemli, hem de takımın kaybolan öz güvenini yerine getirmesi, tekrar umutlarının daha fazlalaşması ve mücadele azminin katlanarak daha yukarılara çıkması açısından gerçekten çok çok önemli bir galibiyetti. Bence 3 puandan daha fazlasını bugün kazandığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Özköylü, bir galibiyet almalarına rağmen takımın halen istedikleri noktaya gelmediğine de dikkat çekerek, "Hala 'süperiz ve mükemmeliz' diyemem. Eksiklerimiz mutlaka var. Yeni bir takımız, yeni bir oyun anlayışımız var. Yeni bir antrenman sisteminin içine girdik. Oyuncular buna yavaş yavaş adapte oluyorlar." ifadesini kullandı.

Bugün sahada iyi bir oyun izlediklerini de sözlerine ekleyen Özköylü, şunları kaydetti:

"Biraz gergindik. Özelikle ilk yarı. Bu da çok normal. Haftalardır gelen kötü sonuçların yarattığı travma, o psikolojik baskı, bu gerginlik futbolcuların gerçek oyununu oynamasına engel oldu. İlk yarı bu gerginliği yaşadık. İkinci yarı konuştuk, anlattık. Daha rahat ve sakin olmalarını istedik. Gelen ilk gol bizi rahatlattı. Rakibi de daha fazla strese soktu. İkinci golden sonra üçüncü dördüncü golü de atabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Rakibin de iki tane ciddi atağı var. Her şeye rağmen eksiği ile güzelliği ile önemli olan bir 3 puandı kazandık."

Kutlu: "İlk yarıda Boluspor'un pozisyonu yoktu"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçı golden önce ve sonra olmak üzere iki bölüme ayırmak gerektiğini anlattı.

İlk golü yiyene kadar geçen sürede çok iyi olduklarını belirten Kutlu, "Özelikle ilk yarıda çok net 3-4 tane gol pozisyonu yakaladık. Rakibimize zannediyorum 45+2'de bir şut imkanı tanıdık. Boluspor'un pozisyonu yoktu. Golü yedikten sonraki bölümde Boluspor bizden daha çok istediklerini yapan takım oldu. Biz de oyundan düştük. Aslında skor ne olursa olsun oyuncularım oyundan kopmayıp ilk yarıdaki disiplinde devam etseler, belki buradan istediğimiz sonuçla dönebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu, ilk yarı girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Boluspor'un golü bulduğunu aktararak, rakibin gol atmasının morallerini bozduğu için oyuna konsantre olamadıklarını ifade etti.