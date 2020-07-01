Boluspor Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Boluspor Hatayspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Hatayspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

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Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "İki taraf için de önem derecesi çok yüksek bir maçtı. Maç öncesinde de bunun farkındaydık. Hatayspor'un şampiyonluk adına çok ciddi bir hedefi var. Bizim ligde kalma adına hedefimiz çok ciddi. İki taraf da maçın ciddiyetinin farkındaydı. Oynanan oyun da bunu gösteriyor. Sonuç itibariyle bizim skor almamız gerekiyordu. Oyunun ofansif tarafını baskılı oynamak, topa sahip olmak gibi kriterleri gözardı ederek direk skora yönelik bir oyun oynadık. Sonuç itibariyle de skoru aldık. 60'ıncı dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra 7 dakikalık uzatmayla birlikte yaklaşık 35 dakika 10 kişi oynadık. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Yani maç öncesinde hazırladığımız oyun planına sonuna kadar sadık kaldılar. Kırmızı karttan sonra ciddi efor sarfettiler. Sonuç itibariyle galip geldik. Matematiksel olarak daha işi bitiremediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz.


Hatayspor cephesi


Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, karşılaşmada çok gol kaçırdıklarını belirterek "Mağlup olduğumuz için tabii ki üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar tek kale oynanan bir karşılaşmaydı. Herhalde rakibimizin 1 tane atağı var. O da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz gol yapmış olsak belki biz öne geçmiş olacaktık ama maçın geneline baktığımız zaman ilk yarıda 4-5 tane, ikinci yarının sonlarına doğru yakaladığımız yüzde yüz pozisyonlar var. Bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Çok pozisyona girdik. Rakibi de tebrik ediyorum. Bulunduğu konum itibariyle puan yada puanlara çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar, mücadele ettiler. Buldukları tek atakla da golü buldular. Onları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Biz oyuncularımızla bu maçı kazanmayı çok istedik. Çok da çaba sarf ettik. Maçın hemen hemen tamamını rakip sahada tek kale oynayarak ve pozisyon üreterek ve o pozisyonları da kaçırarak geçirdik. Ama futbolun içinde böyle şeyler var. Biz futbolun içinde çok büyük avantajımız vardı. Bugün rakiplerimizin de birbiriyle oynayacak olması bizim için avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik ama yinede puan olarak avantajımız var. Biz oyuncularımızla birlikte bu yola baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin biz yine şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkaracağımız çok dersler var. Pazar günü oynayacağımız Keçiören maçına odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Hatay'a da 53 senelik hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz" dedi. - BOLU

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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