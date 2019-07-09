Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu
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Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Ligi takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor
, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika
2'nci Ligi takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Belçika 2'nci Lig temsilcisi KVC Westerlo, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçı yaptı. Karacasu
beldesinde bir otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı KVC Westerlo'dan Christian Brüls'ün 35'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Karşılaşma 52'nci dakikada Kurt Abraham'ın attığı golle 2-0 KVC Westerlo'nun üstünlüğü ile sona erdi.
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