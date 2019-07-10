Son Dakika Haberleri: Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu
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Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu

22 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.

Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu, System.String[]
Boluspor, Belçika, Bolu, Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Belçika 2'nci Lig temsilcisi KVC Westerlo, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçı yaptı. Karacasu beldesinde bir otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı KVC Westerlo'dan Christian Brüls'ün 35'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Karşılaşma 52'nci dakikada Kurt Abraham'ın attığı golle 2-0 KVC Westerlo'nun üstünlüğü ile sona erdi.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
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