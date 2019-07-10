Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu
22 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Spor Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor
, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika
2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Belçika 2'nci Lig temsilcisi KVC Westerlo, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçı yaptı. Karacasu
beldesinde bir otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı KVC Westerlo'dan Christian Brüls'ün 35'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Karşılaşma 52'nci dakikada Kurt Abraham'ın attığı golle 2-0 KVC Westerlo'nun üstünlüğü ile sona erdi.
Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan'a Terim vetosu Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!