Boluspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
30 dakika önce
Boluspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Boluspor
, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek
'te devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar
yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta Kayserispor
ile hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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