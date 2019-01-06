Son Dakika Haberleri: Boluspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

- Boluspor hazırlıklarını sürdürüyorANTALYA - Boluspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.

- Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor

ANTALYA - Boluspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:08 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Boluspor, Spor
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