Son Dakika Haberleri: Boluspor ile Adana Demirspor yenişemedi
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Boluspor ile Adana Demirspor yenişemedi

36 dakika önce

Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı.

Boluspor ile Adana Demirspor yenişemedi, System.String[]

Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç


Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov)


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen)


Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90 1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

Adana Demirspor, Kırıkkale, Boluspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:27 
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