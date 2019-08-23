Boluspor ile Adana Demirspor yenişemedi

Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç



Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov)



Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen)



Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90 1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)