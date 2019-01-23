Son Dakika Haberleri: Boluspor, İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un, İsmail Haktan Odabaşı ile olan sözleşmeyi sona erdirdiği bildirildi.

Boluspor, İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un, İsmail Haktan Odabaşı ile olan sözleşmeyi sona erdirdiği bildirildi.

Boluspor'dan yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbol takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Odabaşı'na kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:58 Kaynak: AA

İsmail Haktan, Boluspor, Spor
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