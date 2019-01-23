Boluspor, İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un, İsmail Haktan Odabaşı ile olan sözleşmeyi sona erdirdiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
'un, İsmail Haktan
Odabaşı ile olan sözleşmeyi sona erdirdiği bildirildi.
Boluspor'dan yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbol takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Odabaşı'na kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:58 Kaynak: AA
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