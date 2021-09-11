Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.
Kırmızı beyazlı ekip, yarın Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'da karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren antrenman ısınma koşusu ve 5+2 pas çalışmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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