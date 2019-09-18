Son Dakika Haberleri: Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı'nın oğlu kazada yaralandı
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Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı'nın oğlu kazada yaralandı

1 saat önce

Bolu'da meydana gelen kazada Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı'nın oğlu Yasin Çarıkcı yaralandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı'nın oğlu kazada yaralandı, System.String[]

Bolu'da meydana gelen kazada Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı'nın oğlu Yasin Çarıkcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Yasin Çarıkcı idaresindeki otomobil Karamanlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Çarıkcı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yasin Çarıkcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karamanlı, Boluspor, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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