Son Dakika Haberleri: Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu
Son Dakika Spor Haber

Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi.

Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Halı Saha Tesisleri'nde yapılacak olan kongreye, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, başkan adayı iş adamı Cavit Demir, eski kulüp başkanları ve bir grup üye geldi.
Kongreye katılmak için gelen üyelerin kayıtlarının alınmasından sonra üyelerin sayımı gerçekleştirildi.
Sayımın yapıldığı esnada başkanlığa aday olan Demir, kulüp üyelerinin gelmemesi yönünde tehdit edildiğini öne sürerek, listenin kapatılmamasını istedi.
Bu esnada mevcut başkan Çarıkcı ile Demir ve yönetim kurulu üyeleri arasında tartışma yaşandı.
Kongre, sayımın ardından yeterli çoğunluğa ulaşamadığı için 15 Haziran'a ertelendi.
Başkanlığa aday olan Demir, burada yaptığı açıklamada, kendisinin ve yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarının yeniden toplantı yaparak 15 Haziran'daki kongrede yeniden aday olup olmayacakları konusunda karar alacaklarını belirterek, şu anki duruma göre yüzde 90 ihtimalle adaylıktan çekileceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:01 Kaynak: AA
Boluspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]