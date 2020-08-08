Boluspor Kulübünün yeni başkanı Abdullah Abat oldu

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki halı saha tesislerinde düzenlenen olağanüstü kongrede, tek listeyle seçime gidildi. Yapılan açık oylamada, Abdullah Abat başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Abat, yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçtiklerini, son dönemde ise kenti yönetenlerle yeni bir ivme yakalandığını vurguladı.

Kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini aktaran Abat, şunları kaydetti:

"Yönetilebilirliği şeffaf ve kolay olan bir kulüp haline geldikten sonra inşallah daha genç, daha hevesli, bu işi hakkıyla yapabilecek

kardeşlerimize devredeceğiz. Bugün biz olduk, yarın bir başkası olduğunda desteklerimizi sonuna kadar vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bugün inşallah bir dönemin başlangıcı ve bir mihenk taşı olur. Boluspor için hepimiz kutuplaşmadan yolumuza bakarız. Boluspor'u en iyi yerlere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Önce ekonomik anlamda birtakım şeylerin önlemini alacağız ve borcu azaltmaya çalışacağız. Buradan 'Boluspor'u bu sene şampiyon yapacağız, play-off oynatacağız' deme şansımız yok ama tabii hedefimiz de budur."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmasının, transfer döneminde yeni yönetime zaman kazandırması açısından önemli olduğunu vurgulayarak delegelere duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kulübün eski başkanı Necip Çarıkcı, görevde 3. dönemini tamamladığını belirterek, "Aslında sezon başında emekli olmuştum. Kulübe bıraktığımı söylemiştim. Son süreçte aday olmadığı için başta Belediye Başkanımız olmak üzere kulübü bırakmamı istemediler. Bu başkanlık kolay bir iş değil. Kötü günlerimizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Çarıkcı, yeni başkan Abat'a da başarı diledi.

Kongreye, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, eski belediye başkanları Necdet Gören ve Yüksel Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katı