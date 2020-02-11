Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: "Boluspor küme düşmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: 'Boluspor küme düşmeyecek' - Son Dakika Spor

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: "Boluspor küme düşmeyecek"

6 saat önce

Ligin son sırasında olan takımın durumuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Boluspor küme düşmeyecek.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı:

Ligin son sırasında olan takımın durumuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam" dedi.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Altay maçında aldığı mağlubiyetin ardından puan tablosunda son sıraya yerleşti. Ligde 21 maçta topladığı 15 puanla düşme potasına yerleşen Boluspor, kötü gidişattan çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın kötü gidişatıyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligden düşecek kadar kötü olmadıklarını belirterek, "Geriye dönüp geçen 21 haftaya baktığımda, başarılı bir performans sergilemediğimiz çok net görülüyor. Bunu söylerken, Boluspor başkanı olarak özeleştiriyi yapmak ilk önce bana düşer. Günü geldiğinde günahıyla sevabıyla bu başarısız süreci hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor'un geleceğini hep birlikte belirleriz. Ama şimdi değil. Çünkü, kötüyüz ama bu ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18. sırada olacak kadar kötü değiliz. Erzurumspor maçında bir hakem hatası maçı elimizden aldı. Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi" diye konuştu.


"Yaşadığımız süreç psikolojik"


Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığı sürecin aynısını yaşadıklarını söyleyen Çarıkcı, "Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki; Boluspor başkanı olarak küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok. Hocamız Osman Özköylü'ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece öz güven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz. Daha 13 hafta var. Yani dağıtılmamış 39 puan. Bu psikolojik savaşı üst üste alacağımız 2-3 galibiyet ile aşacağız. Sadece ayağa kalkmamız, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. İşimiz kolay değil ama çok da zor değil" şeklinde konuştu.


"Bugün inanma günü"


Boluspor'un düşmeyeceğine inancının tam olduğunu kaydeden Necip Çarıkcı, "Gün, kenetlenme günü, inancımızı güçlendirme günü. Ayağa kalkma günü. Bu takıma ve bu teknik heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarımızın tezahüratlarında yaptığı betimlemede dedikleri gibi, bu Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam. Mayıs'ta herkes eteğindeki taşları döker, eleştirisini yapar, söyleyeceğini söyler. Bolupor'un geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılır. Ama bugün o gün değil. Bugün inanma günü. Bugün karşılıksız sevme günü" ifadelerini kullandı. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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