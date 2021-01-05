Boluspor, ligin ilk yarısını 19 puanla kapattı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, aldığı 5 galibiyet 4 de beraberlikle, ligin ilk yarısını 19 puanla 12. sırada tamamladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, aldığı 5 galibiyet 4 de beraberlikle, ligin ilk yarısını 19 puanla 12. sırada tamamladı. TFF 1. Lig'de dün oynanan son karşılaşmalarla birlikte ilk yarı sona erdi. Yeni sezona Abdullah Abat başkanlığında giren Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde hazırlıklara başladı. Lige kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar 4. haftada Taşyürek ile yollarını ayırdı. Hoca arayışını kısa sürede sonlandıran Boluspor, ligin 6. haftasında sahaya teknik direktör Reha Erginer ile çıktı. Arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızı beyazlı ekip, son haftalarda kazandığı maçlarla 19 puan toplayarak ilk yarıyı 12. sırada tamamladı. 17 haftada 20 gol attı Ligin 17 haftalık sürecinde çıktığı müsabakalardan 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Boluspor, 20 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Ayrıca, 17 maçta toplam 44 sarı kart gören kırmızı-beyazlı oyuncular, ilk yarıyı kırmızı kartsız kapattı. - BOLU

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