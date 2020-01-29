Boluspor maç gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika

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Boluspor maç gelirini depremzedelere bağışlayacak
6 saat önce
TFF 1. Lig 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Boluspor, maçtan elde edilecek geliri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:58 Kaynak: AA
TFF 1. Lig 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Boluspor, maçtan elde edilecek geliri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tüm bilet gelirinin Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı bildirildi.
Açıklamada, maç biletlerinin satışa sunulduğu belirtilerek, Bolu halkı maça davet edildi.
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