Boluspor, Mertan Caner Öztürk'ü renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç forvet Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Öztürk, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:55 - Kaynak: İHA
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